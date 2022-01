Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel und Lotte, Einbruch in Wohnhäuser

Hörstel, Lotte (ots)

In Hörstel-Dreierwalde sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus an der Breslauer Straße eingestiegen. Die Täter bohrten in der Zeit zwischen Donnerstag (20.01.22), 23.30 Uhr, und Freitag (21.01.22), 06.40 Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Entwendet wurden unter anderem ein Portemonnaie mit Bargeld sowie ein Smartphone und zwei Jacken. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas aufgefallen ist. Hinweise werden entgegengenommen bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4212. In Lotte-Wersen sind unbekannte Täter am Donnerstagvormittag (20.01.22) in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Napoleondamm, in der Nähe des Bussardwegs, eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster in den Wohnbereich. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten offenbar Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei sucht daher Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden entgegengenommen bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

