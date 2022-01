Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck (ots)

Am Mittwoch (19.01.2022) wurde an der Ferrieres-Straße gegen 10.00 Uhr ein Audi beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Corona-Testzeltes abgestellt. Der Audi wurde durch einen anderen Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05971/9384215 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell