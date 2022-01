Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Fahrradkontrollen an Schulen

Kreis Steinfurt (ots)

In der dunklen Jahreszeit haben auch in diesem Jahr wieder Fahrradkontrollen an den Schulen im Kreis stattgefunden. Dabei wurden durch die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei Steinfurt knapp 500 Fahrräder zum Schulbeginn im neuen Jahr überprüft. In 97 Fällen mussten Elternbenachrichtigungen ausgefüllt werden, da die Fahrräder nicht verkehrstüchtig waren. Die Benachrichtigungen gingen über die Schulen an die Eltern. In dem Schreiben werden die Eltern aufgefordert, das Fahrrad ihres Kindes umgehend wieder instand zu setzen. Darüber hinaus werden die Eltern immer wieder von den Verkehrssicherberatern über die Gefahren informiert, die ein Fahren ohne die vorgeschriebene Beleuchtung mit sich bringt. In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse besonders stark gefährdet, weil sie von den anderen Verkehrsteilnehmern oft erst sehr spät gesehen werden. Eine eingeschaltete und funktionierende Beleuchtung ist für jedes Fahrrad zwingend vorgeschrieben. Bei Verstößen droht nicht nur ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro. Auch im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen müssen Radfahrer damit rechnen, in Regress genommen zu werden. Die Verkehrssicherheitsberater empfehlen den Radfahrenden neben einer funktionierenden Beleuchtung das Tragen von Warnwesten und Kleidung mit reflektierenden Applikationen. So können sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller wahrgenommen werden.

