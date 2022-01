Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

In Mesum an der Bürgerstraße - in der Nähe der Mesumer Straße - haben sich Einbrecher auf gewaltsame Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch (19.01.22) in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster aus der Fassung und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten zahlreiche Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Schmuck im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können. Diese werde in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegengenommen.

