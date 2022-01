Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (18.01.2022) befuhr gegen 19.20 Uhr eine Frau mit ihrem Pkw die Glücksburger Straße in Fahrtrichtung Rheiner Straße. Auf Höhe der Einmündung Zumdiekskamp kam der Fahrerin ein unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen. Nur durch ein Ausweichen nach links konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Dabei ist das Auto der Frau auf die dortige Verkehrsinsel gefahren und zwei Verkehrszeichen sowie ihr Fahrzeug wurden beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt etwa 5.000 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Vermutlich handelt es sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um einen dunklen Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

