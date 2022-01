Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Sozialkaufhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (19.01.21) zwischen 18.30 Uhr am Dienstagabend und 07.50 Uhr am nächsten Morgen gewaltsam Zutritt zum Sozialkaufhaus an der Klosterstraße in der Innenstadt verschafft. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort brachen sie der Spurenlage zufolge mehrere Büroräume auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

