Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, 15-jähriger Mofafahrer schwer verletzt

Ladbergen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 15-jähriger Mofafahrer aus Ladbergen am Dienstagnachmittag (18.01.22) gegen 17.50 Uhr schwer verletzt worden. Der 15-Jährige fuhr hinter einem weiteren 15-jährigen Mofafahrer auf der Straße Brockwiesen in Fahrtrichtung Nordwesten. Auf Höhe der Hausnummer 8 lief plötzlich der Hund eines Zeugen auf die Straße. Der vorherfahrende Mofafahrer - ebenfalls ein Ladbergener - konnte noch bremsen. Der 15-Jährige, der seinem Kumpel folgte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Dabei wurde der nachfolgende Mofafahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Der zweite Jugendliche blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell