Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Cabriolet vor Gaststätte in Brand geraten

Rheine (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (20.01.22) in der Zeit zwischen Mitternacht und 06.10 Uhr morgens ist in Wadelheim am Ohner Damm ein Pkw in Brand geraten. Das Auto - ein schwarzes Mercedes-Cabriolet - war an einer Gaststätte geparkt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte verhindert werden, es entstand aber ein Sachschaden an der Hauseingangstür. Am Mercedes entstand Totalschaden. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell