Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Verkehrs-Rowdy - Audi und Führerschein beschlagnahmt

Neuss (ots)

Am Samstag (09.04.), gegen 1:15 Uhr, geriet an der Düsseldorfer Straße / Willy-Brandt-Ring der Audi A5 eines 42-jährigen Mönchengladbachers ins Visier von Zivilpolizisten, als der Wagen mit starker Beschleunigung an einer Ampel anfuhr und die Geschwindigkeit anschließend auf deutlich mehr als 100 Stundenkilometer erhöhte. Bei zwei Überholmanövern, trotz durchgezogener Linie, kam es zu teils gefährlichen Situationen, so dass die Beamten den Raser bei nächster Gelegenheit anhielten, kontrollierten und in Folge dessen sowohl seinen Führerschein als auch den Audi beschlagnahmten. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kfz-Rennens wurde eingeleitet, die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat.

Verbotene Kraftfahrzeugrennen sind im Strafgesetzbuch nach § 315d unter Strafe gestellt. Im Gesetz heißt es unter anderem: "Wer im Straßenverkehr sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. [...] Wer [...] Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. [...] Wer [...] die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell