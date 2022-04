Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker trieben ihr Unwesen - Senioren bestohlen

Bild-Infos

Download

Meerbusch/Neuss (ots)

Am Freitag waren Kriminelle mit der Masche der falschen Wasserwerker in Meerbusch und in Neuss erfolgreich.

In Meerbusch klingelten gegen 11:10 Uhr zwei Unbekannte an der Tür einer Seniorin und stellten sich als Wasserwerksmitarbeiter vor. Die Frau wurde aufgefordert, die Wasserhähne zu Testzwecken aufzudrehen. Das Anliegen erschien der lebensälteren Frau zunächst nachvollziehbar. Kurze Zeit später verließen beide Männer die Wohnung wieder. Stutzig wurde die Seniorin, als das Duo nicht auch bei den Nachbarn klingelte, sondern gleich in einen silbernen VW, Typ Tiguan, stieg und in Richtung Poststraße davonfuhr. Ein Blick in ihre Handtasche, die sich im Eingangsbereich auf einer Kommode befand, bestätigte ihren Verdacht, denn ihre Geldbörse fehlte.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Einer der beiden war circa 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte kurze helle Haare, einen hellen Hautton und trug ein weißes T-Shirt. Sein Begleiter wurde von der Zeugin als dunkelhäutig beschrieben. Er war bekleidet mit einer grauen Jacke und trug eine Kappe.

In Neuss stand gegen 14:15 Uhr zunächst nur ein einzelner Unbekannter vor der Tür eines lebensälteren Paares an der Kölner Straße. Als die Ehefrau die Tür öffnete, stellte sich der Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Dass es keine vorherige Terminankündigung gab, irritierte die Seniorin zu Recht. Der Unbekannte behauptete jedoch, es sei wegen eines Wasserrohrbruchs bei einer Nachbarin sehr eilig und konnte so die Frau überzeugen, ihn in die Wohnung zu lassen. Er ging mit ihr ins Badezimmer und ließ sie die Wasserhähne anstellen. Im Laufe der Ereignisse betrat offenkundig ein weiterer Mann ohne das Wissen der Neusserin die Wohnung. Er stieß im Wohnzimmer kurzzeitig auf den Ehemann der Seniorin. Dieser dachte sich jedoch zunächst nicht dabei. Erst am folgenden Tag fiel dem Paar auf, dass sowohl Schmuck als auch eine Goldmünze entwendet worden waren. Sie erstatteten Anzeige.

Der Unbekannte, der geklingelt hatte, soll etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein und war etwa 35 Jahre alt. Sein Hautteint wurde als "dunkel" beschrieben. Er hatte dunkelbraunes kurzes sowie lichtes Haar und sprach mit einem leichten Akzent. Der zweite Mann, der zunächst unbemerkt die Wohnung betreten hatte, soll ebenfalls etwa 175 Zentimeter groß und circa 35 Jahre alt gewesen sein. Er war von athletischer Statur, hatte dunkle kurze Haare sowie einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Wetterjacke und schwarzen Jeans.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit in Meerbusch an der Poststraße/Weberstraße oder an der Kölner Straße in Neuss verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kriminelle haben es oft auf lebensältere Menschen abgesehen. Der beste Schutz gegen Betrüger ist, ihre Maschen zu kennen. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell