POL-NE: Hoher Schaden durch mutwillige Sachbeschädigung: Fast vier Dutzend Autos zerkratzt

Korschenbroich/Jüchen (ots) - Am Donnerstag (07.04.) und am Freitag (08.04.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Betrugsversuchen per Post. Es hatten sich Bürger gemeldet, die ein Mahnschreiben einer vermeintlichen Anwaltskanzlei erhalten hatten. In den Briefen wurde stets ein dreistelliger Betrag für einen angeblich abgeschlossenen Vertrag mit einem ...

mehr