Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streit unter Fahrgästen endet mit Schlägen und Tritten - Polizei ermittelt

Neuss-Augustinusviertel (ots)

Ein Konflikt beim Ein- beziehungsweise Aussteigen von Fahrgästen der Buslinie 849 führte am Samstag (9.4.), gegen 19:25 Uhr, an der Haltestelle Meertal (Berghäuschensweg) zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein bislang unbekannter Aggressor einen 33-jährigen Neusser sowohl mit Fäusten schlug als auch mit Füßen trat als dieser bereits am Boden lag.

Anschließend entfernte sich der Täter und konnte auch im Rahmen anschließender polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Zeugen beschrieben den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, mit schwarzem Vollbart, bekleidet unter anderem mit einer grünen Weste und einem grauen Halstuch. Der Unbekannte soll gutes Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben und wurde von Anwesenden als "südländisch" aussehend beschrieben.

Inzwischen ermittelt die Kripo und wertet Spuren aus. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Schlägers geben können. Diese kontaktieren bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0 das zuständige Kriminalkommissariat 22.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell