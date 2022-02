Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Bäckerei

Bocholt (ots)

Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Bocholt erbeutet. Die Täter waren gewaltsam in eine Bäckerei an der Ottostraße eingedrungen: Um hinein zu kommen, hatten die Unbekannten die Eingangstür aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten sie die Kasse. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell