Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Graben gerutscht

Weimar (ots)

Kurz vor der Ortslage Vollersroda kam am Dienstagmorgen eine 19-jährige VW-Fahrerin in einer Kurve ins Schleudern. Sie konnte den Wagen nicht mehr 'einfangen' und kam nach rechts von der Straße ab. Im angrenzenden Straßengraben kam sie zum Stehen. Die junge Frau zog sich kleinere Verletzungen zu. Am VW entstand Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell