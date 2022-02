Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Kennzeichen

Weimar (ots)

Einer Streife fiel am Dienstagmittag in der Schwanseestraße ein geparkter Audi auf. Bei einer genaueren Überprüfung fiel auf, dass die am Pkw befindlichen Kennzeichen nie für diesen ausgegeben wurden. Auch die Plaketten auf diesen stammen wohl aus Diebstählen weiterer Kennzeichen. Auf den Wagen aufmerksam wurde der Polizist wegen eines Unfallschadens am Heck. Der Beschreibung nach könnte das Auto im Zusammenhang mit einer begangenen Unfallflucht vergangenen Monat stehen. Der Nutzer des Pkw konnte gestern nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zu ihm laufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell