Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen beschädigt

Weimar (ots)

Auf dem Weg nach Weimar fiel einem 18-jährigen Mercedes-Fahrer ein verändertes Fahrverhalten des Wagens auf. Eine Nachschau mit einem Mitarbeiter eines Autohauses ergab, dass sich in einem der hinteren Reifen ein vertikaler Schnitt befand. Vermutlich kam es in Erfurt, wo sich der Fahrer tagsüber in der Berufsschule aufhielt, zu der Sachbeschädigung.

