Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit mehreren Beteiligten

Weimar (ots)

In den Gegenverkehr geriet gestern Morgen ein Mazda-Fahrer als er die B85 in Richtung Blankenhain befuhr. Auf winterglatter Fahrbahn driftete der 25-Jährige kurz vor der Ortslage Neckeroda in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er erst mit einem Audi und dann mit einem Lkw, bevor er von der Straße in den Graben rutschte. Sowohl der Mazda-Fahrer als auch die Fahrerin des Audis (40) mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lkw (37) kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Pkw waren derart beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Bis zur Bergung der Fahrzeuge war die B85 für zwei Stunden teilweise voll gesperrt. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfall wird dem Verdacht nachgegangen, dass der Mazda keine Winterreifen hatte und entsprechend der herrschenden Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs war.

