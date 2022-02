Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Fahrerlaubnis

Weimar (ots)

In seinem Volvo geriet am Dienstagvormittag ein 32-Jähriger in Heichelheim in eine Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits vergangenes Jahr durch ein Gericht entzogen.

