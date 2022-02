Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Metalldiebe flüchten

Heiden (ots)

Vergeblich versucht hat ein Zeuge am Mittwoch in Heiden, Metalldiebe aufzuhalten. Der Mann hatte gegen 10.15 Uhr beobachtet, dass eine unbekannte Frau Heizkörper von einem Grundstück in einen Kastenwagen lud. Der Zeuge wollte den Wagen an der Weiterfahrt hindern und stellte sich davor - daraufhin ließ der Fahrer das Auto erst auf den Zeugen zurollen. Nach einem leichten Kontakt setzte der Unbekannte zurück, wendete und entfernte sich. Zu der Tat kam es an der Bergstraße. Zu den beiden Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war circa 30 bis 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und dunklen Teint; er trug eine blaue Strickmütze. Seine Begleiterin war circa 1,70 Meter groß, ebenfalls circa 30 bis 35 Jahre alt, von kräftiger Statur und hatte einen dunklen Teint; sie trug ein Kopftuch und ein weißes Kleid mit Wellenmuster. Unterwegs war das Duo in einem blauen Kastenwagen mit DO-Kennzeichen für Dortmund. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

