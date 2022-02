Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria-Veen - Gestürzt und angefahren

Reken (ots)

Ein alkoholisierter Fußgänger hat sich am Mittwoch in Maria-Veen leichte Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige aus Reken war gegen 14.25 Uhr auf der Landsbergstraße unterwegs. Der Mann verlor dort nach ersten Erkenntnissen das Bewusstsein und stürzte auf die Fahrbahn. Dort touchierte ihn das Fahrzeug eines 59-jährigen Rekeners. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem Verletzten auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille hin. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell