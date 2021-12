Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Turnhallen-Fassade mit Farbe beschmiert

Gefell (ots)

Mehrere hellbraune Farbschmierereien auf einer Größe von ca. 2 Metern x 3 Metern wurden Mittwochmittag an der Fassade der Turnhalle (Zenkerhalle) in der Oberen Karlstraße in Gefell festgestellt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

