Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schwerer Verkehrsunfall

Radfahrer verstirbt

Vreden (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr ein 82 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Vredener befuhr nach ersten Erkenntnissen den linksseitigen, nicht ausgeschilderten Geh- /Radweg der Stadtlohner Straße aus Richtung Blumenstraße kommend in Richtung Südlohner Diek. An einer Randsteinabsenkung wollte der Radfahrer mutmaßlich die Straßenseite wechseln und fuhr auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Sattelzug eines 43 Jahre alten Vredeners. Dieser hatte die Stadtlohner Straße ebenfalls stadteinwärts befahren. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Unfallgutachtens an. Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams Münster und des Verkehrskommissariats Ahaus unterstützten bei der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell