POL-NE: Ermittlungen nach Drogendeal: Zeuge beobachtet Btm-Handel und verständigt die Polizei

Neuss (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12.04.), gegen 0:30 Uhr, riefen Anwohner die Polizei, weil nahe des Hermannsplatzes zwei Gruppen in eine Schlägerei verwickelt und anschließend mehrere Tatverdächtige in Richtung Breite Straße geflüchtet seien. Die Geflüchteten hätten ihre Rivalen zuvor mit Baseballschlägern angegriffen. Streifenbeamte, die kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, stellten dort drei junge ...

mehr