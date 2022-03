Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Fahrer unter Alkoholeinfluss überschlagt sich mit Pkw

(Freinsheim) (ots)

Am 27.03.2022, 04:50 Uhr kam es auf der L 455 zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim-Ungstein an der Einmündung Richtung Kallstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw VW Polo fuhr aufgrund der Spurenlage von Freinsheim in Fahrtrichtung Ungstein und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen und überschlug sich neben der Fahrbahn. Durch den Anstoß wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer musste durch den Kofferraum aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er blieb unverletzt. Bei dem Fahrer konnte Atemalkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Einen Atemalkoholtest lehnte der junge Mann jedoch ab. Auch zum Unfallhergang machte er keine Angaben. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis entzogen. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6000 EUR.

