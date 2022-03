POL-PDNW: PKW Brand an der Westrandstraße

Weisenheim am Berg (ots) - Im Zeitraum Mittwoch, 23.03.2022, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Hängel" in eine Garage eines Mehrparteienhauses einzubrechen. Zeugen hörten einen lauten Schlag und informierten am Folgetag den Eigentümer. Bei der genaueren Betrachtung des Tores durch die Polizei wurden Einbruchspuren festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 ...

