Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mitteilung zur Versammlungslage in Neubukow

Neubukow (ots)

Am 17.02.2022 versammelten sich ab 18:00 Uhr bis zu 65 Leute in Neubukow, um an einer unangemeldeten Demonstration teilzunehmen. Unter Begleitung anwesender Einsatzkräfte protestierten die Teilnehmer gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht. Nach einer Stunde endete der Aufzug und die Teilnehmer verließen den Versammlungsbereich. Anlässlich der unangemeldet durchgeführten Versammlung wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Bei den Versammlungen wurde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, wurde auf den Abstand geachtet.

