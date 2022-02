Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mitteilung zu Versammlungslagen in der Polizeiinspektion Güstrow

Bad Doberan/ Gnoien (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow haben am 16.02.2022 ab 18:00 Uhr 460 Personen als Gegner der staatlichen Corona-Politik an zwei angemeldeten Versammlungen in Bad Doberan und Gnoien teilgenommen. In Bad Doberan waren 350 und in Gnoien 110 Personen anwesend. Beide Demonstrationen und deren Aufzugsstrecken wurden durch die Polizei begleitet. Bei den Versammlungen wurde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, wurde auf den Abstand geachtet.

