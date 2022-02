Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mitteilung zu den Versammlungslagen in der Polizeiinspektion Güstrow

Güstrow (ots)

Am 13.02.2022 versammelten sich ab 15:00 Uhr bis zu 70 Personen in Güstrow und Kröpelin. Unter Begleitung anwesender Einsatzkräfte protestierten die Teilnehmer gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht. Gegen 16:20 Uhr endeten die unangemeldeten Aufzüge. In Güstrow nahmen 25 Personen teil. In Kröpelin waren 45 Leute anwesend, die während des Aufzuges ein vorbereitetes Transparent mit der Aufschrift "Friede Freiheit Selbstbestimmung - An uns bricht eure Nadel ab" ausgerollt haben. Anlässlich der unangemeldet durchgeführten Versammlungen wurden Strafanzeigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Bei den Versammlungen wurde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, so wurde auf den Abstand geachtet.

