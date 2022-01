Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in Varel, Zetel und Wilhelmshaven

Wilhelmshaven. Zetel. Varel (ots)

Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven und Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg waren heute in Varel, Zetel und Wilhelmshaven bei Versammlungen mit Bezug zur Coronapandemie eingesetzt. Die Teilnehmer hatten sich erneut zuvor in den sozialen Medien verabredet und diese Treffen im Vorfeld beworben. Alle Veranstaltungen wurden bei den zuständigen Versammlungsbehörden im Vorfeld angezeigt. +++ Varel +++ Bis 18.10 Uhr fanden sich am Rathaus ca. 60 Teilnehmer ein. Der Aufzug, dessen Teilnehmerzahl in der Gesamtzahl auf 92 Personen aufwuchs, setzte sich um 18.17 Uhr unter Einhaltung der zuvor verlesenen Auflagen in Bewegung. Um 18.40 Uhr wurde eine Person, die sich weigerte eine FFP2-Maske zu tragen, von der Versammlung ausgeschlossen. Ab 19.00 Uhr erfolgte die Abschlusskundgebung vor dem Rathaus. Die Versammlung verlief bis auf den Versammlungsausschluss, der zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens führte, störungsfrei. +++ Zetel +++ Gegen 18.00 Uhr sammelten sich acht Personen im Bereich Südenburg um an dem angemeldeten Aufzug teilzunehmen. Der Aufzug wurde unter Beachtung der geltenden Infektionsschutzvorschriften /-auflagen durchgeführt und um 19.15 Uhr am Ausgangspunkt beendet. +++ Wilhelmshaven +++ Bis 19.17 Uhr sammelten sich ca. 140 Personen für eine angemeldete Versammlung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtete, auf dem Valoisplatz und formierten sich nach Verlesung der Auflagen zu einem Aufzug. Dieser wurde von Polizeikräften bis zum Berliner Platz begleitet. Eine Person wurde während des laufenden Aufzugs von der Versammlung ausgeschlossen, da sie sich nicht an die polizeilichen Weisungen zur Fahrbahnnutzung hielt und mehrfach auf die Gegenfahrbahn lief. Auf dem Berliner Platz fand bis zur offiziellen Beendigung der Versammlung durch die Versammlungsleitung um 20.08 Uhr eine Abschlusskundgebung statt. Auf dem Rathausplatz fanden sich gegen 18.30 Uhr ca. 270 Teilnehmer zu der angemeldeten Gegenveranstaltung "Pro Impfen - Solidarisch aus der Pandemie" ein. Nach diversen Redebeiträgen wurde die Versammlung gegen 20.00 Uhr am Rathausplatz für beendet erklärt.

