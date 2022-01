Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrolle der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland - Bei 35 Überprüfungen wurden zehn Verstöße festgestellt - Polizei leitet Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führten am vergangenen Dienstag im Zeitraum von 14:30 bis 17:00 Uhr 35 Verkehrskontrollen in der Gökerstraße durch.

Insgesamt stellten die Kontrollkräfte dabei zehn Verstöße fest.

In zwei Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen, in einem Fall wegen zu hoher Lärmemission, in einem weiteren wegen nicht eingetragener Spurverbreiterungen.

Bei den weiteren Kontrollen stellten die Beamten eine unterschrittene Mindestprofiltiefe an einem Reifen fest, eine fehlende Warnweste, bzw. fehlender Erste-Hilfe-Kasten, sowie in drei Fällen nicht angelegte Sicherheitsgurte.

Zwei Fahrzeugführer nutzten außerdem verbotswidrig während der Fahrt ihre Mobiltelefone, ein weiterer Pkw-Fahrer führte sein Fahrzeug, obwohl er keine Fahrerlaubnis mehr besaß.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell