Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Toyota in der Diepholzer Straße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Samstagmorgen (7.30 Uhr) haben Unbekannte in der Diepholzer Straße einen Toyota vom Typ "Auris" gestohlen. Der weiße Kleinwagen war in Höhe der Hausnummer "3" am Straßenrand abgestellt worden. Möglicherweise wird der Toyota noch mit den originalen Kennzeichen OS-MC 1180 gefahren. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Kleinwagens nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

