Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Freiberg am Neckar: 41-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und war hierdurch gegen 18:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Mercedes-Fahrer war auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er die Kontrolle über seinen PKW verlor und nach rechts schleuderte. Er touchierte hierauf den LKW eines 47-Jährigen, wurde abgewiesen, krachte mehrmals gegen die rechten Schutzplanken und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollisionen wurde der 41-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen und insgesamt sieben Schutzplanken entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg am Neckar waren mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Da die Fahrbahn für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden musste, entstand ein etwa drei Kilometer langer Rückstau.

