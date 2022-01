Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufbruch eines Kärcher Saugautomaten

Bad Gandersheim (ots)

Me)37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Str. 23. Tatzeitraum: Samstag, 29. Januar 2022, 18:00 Uhr -- 20:15 Uhr. Bisher unbekannte Täter machten sich an der Waschanlage, am Kreisel der Holzmindener Straße, an einem der dortigen Kärcher Saugautomaten gewaltsam zu schaffen. Es wurde die Tür vom Automaten aufgehebelt und anschließend vermutl. Wertmarken in unbekannter Anzahl entwendet. Der angerichtete Schaden wurde auf 100.-Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen am Waschplatz wahrgenommen haben, mögen sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim , Tel. 05382 919200, melden.

