Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung auf dem Schulgelände des Roswitha-Gymnasiums

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Bismarckstraße 17, Roswitha-Gymnasium: Schulhof

In der Zeit von Samstag, den 29.01.2022 15:00 Uhr, bis Sonntag, 30.01.2022, 12:00 Uhr, haben der oder die bislang unbekannten Täter die Holzbank eines Pavillons, welcher als Sitzmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler des Roswitha Gymnasiums dienen soll, auf dem Schulgelände beschädigt. Am Pavillon entstand Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, welche zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter der Rufnummer 05382/919200 in Verbindung zu setzen. Ros

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell