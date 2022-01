Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

Unfallort: 37574 Einbeck / OT Edemissen, Hungerkamp 3

Unfallzeitraum: Donnerstag, 27.01.2022, 07:00 Uhr bis Freitag, 28.01.2022, 13:00 Uhr

Im genannten Unfallzeitraum beschädigt ein bislang unbekanntes, aufgrund der Beschädigungen vermutlich größeres Fahrzeug, zwei Pfosten eines Gartenzaunes. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer /-in vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell