Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, B 241 Ortsausgang Lutterhausen in Richtung Hardegsen, Samstag den 29.01.2022, 17:42 Uhr

Hardegsen (ren)- Am Samstag befährt ein 43-jähriger LKW-Fahrer die B 241 aus Lutterhausen in Richtung Hardegsen. In einer dortigen leichten Linkskurve, kurz vor der Bahnunterführung, hält dieser höchstwahrscheinlich verkehrsbedingt an. Wenige Zeit später kommt ein weiterer LKW-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine und stellt diese, nach jetzigen Ermittlungsstand, vermutlich leicht versetzt hinter dem anderen Fahrzeug ab. Anschließend verlässt der 48-jährige LKW-Fahrer sein Fahrerhaus, um mit dem anderen Fahrzeugführer Kontakt aufzunehmen. Während des Gespräches wird der 48-Jährige von seiner Sattelzugmaschine, welche sich aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung setzte, erfasst. Hierdurch wird der LKW-Fahrer schwer verletzt und dem Klinikum Göttingen zugeführt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden ( Tel.: 05551/7005-0)

