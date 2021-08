Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Stavenhagen (ots)

In der Zeit vom 29.07.2021, 09:00 Uhr bis zum 02.08.2021, 10:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Treptower Straße in Stavenhagen ein. Wie die Hausinhaber den Beamten der Polizeistation Stavenhagen vor Ort mitteilten, befanden diese sich im besagten Zeitraum im Urlaub. Bei ihrer Rückkehr stellte das Ehepaar fest, dass alle Räumlichkeiten des Hauses durchsucht wurden. Nach bisherigem Erkenntnisstand drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten diverse Schmuckgegenstände. Ein Gesamtschaden kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Durch die Tat wurde am Gebäude ein Sachschaden von etwa 100 Euro verursacht.

Durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg konnten Spuren gesichert werden. Die Auswertung dieser und die weiterführenden Ermittlungen werden von der Kriminalkommissariataußenstelle Malchin übernommen.

Anwohner und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Malchin unter 03994/231224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell