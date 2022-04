Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Elfjährigem bei Raub die Nase gebrochen

Duisburg (ots)

Zwei Jungen und ein Mädchen haben am Montag (25. April) gegen 17:30 Uhr auf der Flottenstraße einem Elfjährigem die Nase gebrochen und sein Handy geraubt. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Alle drei Unbekannten sind etwa zwölf bis 15 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Einer der Jungen hatte eine rote Jacke und eine Cappy an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

