Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin bei Unfall verletzt (Ergänzung um Zeugenaufruf)

Papenburg (ots)

Am 9. Februar kam es auf der Dechant-Schütte-Straße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 52-Jähriger war gegen 10.55 Uhr befuhr in seinem Opel den Deverweg. Als er nach recht in die Dechant-Schütte-Straße abbog, übersah er eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell