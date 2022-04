Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Ein verunfalltes Auto - Doch wo ist der Fahrer?

Duisburg (ots)

Ein verunfalltes Auto am Montagabend (25. April) gegen 22 Uhr in einem Waldstück am Papenacker stellte die Feuerwehr und die Polizei vor ein Rätsel: Wo ist der Fahrer? Das automatische Notrufsystem des BMW hatte die Rettungskräfte alarmiert, weil der Wagen gegen einen Baum geprallt war. Die Polizisten stellten den Pkw, der einer Autovermietung gehört, sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet oder im Umfeld eine verdächtige Person gesehen haben. Hinweise nimmt das VK 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell