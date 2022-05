Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Leicht verletzt wurde ein 41 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Hindenburgstraße / Friedrich-Ebert-Straße ereignet hat. Ein 47-Jähriger war gegen 7.50 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Hindenburgstraße missachtete er die Vorfahrt eines Lastenfahrrades, dessen 41-jähriger Lenker nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge bei der der Radler stürzte und verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Reutlingen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der am Donnerstagvormittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Bantlinstraße / B 28 geführt hat. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Audi TT war gegen 9.35 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bantlinstraße in Richtung Emil-Adolff-Straße unterwegs. Aufgrund einer Mähkolonne wechselte er kurz vor der Kreuzung vom rechten auf den linken Fahrstreifen, wobei er einen dort bereits fahrenden Lkw Actros übersah, dessen 60-jähriger Fahrer keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, zu reagieren. Der Lkw erfasste den linken Heckbereich des Audi, sodass dieser nachfolgend um 180 Grad vor den Lkw eingedreht wurde und links neben der Fahrerkabine zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Audi nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten knapp 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B 313 zwischen Nürtingen und Wendlingen ereignet hat. Ein Skoda-Fahrer war gegen 10.10 Uhr auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Wendlingen wegen einer größerer Anzahl querender Enten abbremsen musste. Ein nachfolgender Mercedes-Streifenwagen und eine dahinterfahrende Mercedes A-Klasse mussten ebenfalls bremsen. Ein 30-Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Sprinter reagierte zu spät und krachte mit solcher Wucht ins Heck der A-Klasse, dass diese noch auf die Mercedes E-Klasse aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der 39 Jahre alte Fahrer der Mercedes A-Klasse sowie der 33-jährige Beifahrer im Streifenwagen leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Mercedes A-Klasse wurde nachfolgend abgeschleppt. (cw)

Esslingen (ES): Auf Gegenfahrspur geraten

Erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Adenauerbrücke entstanden. Ein 76-Jähriger war kurz nach sechs Uhr mit seinem VW Touareg auf der Brücke in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Im Kurvenbereich geriet er dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford Focus eines 42-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Lochen-/Wörthstraße zugezogen. Der 55-Jährige befuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Zweirad die Lochenstraße ortsauswärts. Die Kreuzung mit der Wörthstraße wollte er geradeaus passieren, missachtete dabei allerdings die Vorfahrt der von rechts kommenden Mercedes V-Klasse eines 42-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der 55-Jährige von seinem Pedelec. Eine Notärztin versorgte ihn zunächst vor Ort, ehe er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.500 Euro. (rn)

Burladingen (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Gauselfingen ist eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem Audi gegen acht Uhr die Haslebergstraße in Richtung Sigmaringer Straße und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, von der Gauzolfstraße kommenden Peugeot einer 34-Jährigen. Diese wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (rn)

