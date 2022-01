Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1. Verkehrsunfall Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 30.12.21, gg. 14.20 Uhr in Fulda in der Petersgasse Kreuzungsbereich Vor dem Peterstor.

Ein 41-jähriger Mann aus Neuhof befuhr mit seinem PKW, einem Ford Focus, sie Straße Petersgasse in Fahrtrichtung der Straße Vor dem Peterstor. Hinter dem Kreuzungsbereich setzte der 41-Jährige mit seinem PKW leicht zurück um dann doch noch in die Straße Vor dem Peterstor abbiegen zu können. Mittlerweile befand sich hinter dem Fzg. des 41-Jährigen bereits ein VW Polo der überholen wollte und es kam im weiteren Verlauf zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde weder der 41-Jährige noch die VW Polo-Fahrerin, eine 28-jährige Frau aus Fulda, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro.

2. Leichtverletzter Kradfahrer

Am Donnerstag, dem 30.12.21, gg. 16.15 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Petersberg mit seinem Kleinkraftrad, einer 125er Honda, die B 27 aus Fahrtrichtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe der BAB 7 fuhr der 79-Jährige auf die dort rotlichtlichtzeigende Lichtzeichenanlage zu. Als diese während der Fahrt wieder auf Grünlicht umschaltete und er sein Kleinkraftrad wieder beschleunigte kam der 79-Jährige auf nasser bzw. feuchter Fahrbahn ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fzg. und stürzte zu Boden.

Glücklicherweise wurde er nur leichtverletzt und zur ambulanten Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von 250,- Euro.

