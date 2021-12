Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hündeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Eiterfeld

Am Silvestertag kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit ca, 22.000 Euro Schaden in Eiterfeld an der dortigen Aral-Tankstelle. Ein 83jähriger Fahrzeugführer aus Eiterfeld wollte von dem Tankstellengelände auf die Marktstraße einbiegen und übersah dabei einen aus Ortsmitte kommenden VW-Golf eines 46jährigen aus einem Eiterfelder Ortsteil. Durch die Kollision wurde dieses Fahrzeug herumgeschleudert und gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der auf demselben Gelände abgestellt war. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.

Roth, POK

