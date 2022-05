Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Meldung Heftiger Auffahrunfall in Balingen-Erzingen

Reutlingen (ots)

In der Pressemeldung von 11.39 Uhr hat sich ein Fehler bei der Ortschaft eingeschlichen. Bitte diesen Text verwenden:

Balingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Drei Fahrzeuginsassen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am späten Donnerstagnachmittag auf der B 27 verletzt worden. Ein 25-Jähriger befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem Toyota Aygo die Bundesstraße in Richtung Rottweil und musste auf Höhe der Einmündung der Bellingerstraße in Erzingen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende, 41 Jahre alte Lenkerin eines VW Multivan bemerkte dies zu spät und fuhr auf das langsamer werdende Fahrzeug auf. In dem Toyota zogen sich neben dem Fahrer eine 42 Jahre alte Frau und ein elf Jahre altes Kind Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Ein Baby war glücklicherweise unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. (ms)

