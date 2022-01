Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Zizenhausen, B 313, Lkr. Konstanz) Anhänger mit Gefahrgut umgekippt - großes Feuerwehraufgebot (24.01.2022)

Stockach-Zizenhausen, B 313, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten und mit Gefahrgut beladenen Lkw-Anhänger sowie in der Folge zu einem großen Feuerwehraufgebot ist es am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Bundesstraße 313 bei Zizenhausen gekommen. Nach ersten Ermittlungen kippte der Anhänger des Lastwagens bei der Fahrt durch eine Rechtskurve am nördlichen Ortsrand von Zizenhausen Richtung Hoppetenzell auf die linke Seite und den Gegenfahrstreifen. Hierbei wurde ein mit zwei Personen besetztes Auto beschädigt sowie ein angrenzendes Firmengebäude leicht in Mitleidenschaft gezogen. Vermutlich war der Lastwagen im Verlauf einer "S-Kurve" mit den Rädern des Anhängers auf den Randstein geraten, was schließlich zum Kippen des Lkw-Anhängers geführt hatte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Eine Person wurde zur Untersuchung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Neben anderen Stoffen hatte der Lastwagen auch Litium-Ionen Batterien und zwei Behälter mit flüssigen Gefahrstoffen geladen. Einer der Behälter mit einem flüssigen und ätzenden Gefahrstoff wurde beschädigt.

Die mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften eingetroffene Feuerwehr sperrte den Unfallbereich weiträumig ab und führt fortlaufend Messungen durch. Für die Bevölkerung und nahegelegene Anwohner besteht laut Mitteilung der Feuerwehr keine Gefahr. Auch ein Gefahrgutexperte ist an der Unfallstelle tätig.

Zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Für die Bergung des Lastwagens und der Ladung des Lkw-Anhängers wurde die Bundesstraße 313 für den Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt. Der Verkehr wird derzeit durch entsprechende Absperrungen weiträumig umgeleitet. Neben der Feuerwehr und dem Gefahrgutexperten sind bei dem Unfall auch die Straßenmeisterei und ein spezieller Abschleppdienst eingesetzt.

Derzeit (24.01., 22 Uhr) dauern die Maßnahmen zur Bergung des Lkw-Anhängers und der Ladung noch an und werden nach erster Schätzung noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

