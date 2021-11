Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Dremmen - Kollision nach Fahrstreifenwechsel - Zwei Verletzte

Düsseldorf (ots)

Montag, 22. November 2021, 16:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 46 in Richtung Düsseldorf prallten zwei Pkw nach einem Fahrstreifenwechsel zusammen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 31-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem VW bei der Anschlussstelle Dremmen auf die A 46 Richtung Düsseldorf. Vom Beschleunigungsstreifen wechselte er direkt auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er offenbar einen 46-jährigen Renault-Fahrer aus Erkelenz, der von hinten herannahte. Trotz starker Bremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem 31-Jährigen nicht verhindern. Dadurch schleuderte der Mann mit dem VW nach rechts und touchierte dabei einen Opel, in dem ein 31-jähriger Mann aus Mönchengladbach saß. Der 46-jährige Renault-Fahrer und der 31-jährige Opel-Fahrer verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Die Richtungsfahrbahn Düsseldorf blieb ab der Anschlussstelle Dremmen für etwa zwei Stunden gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

