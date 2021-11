Polizei Düsseldorf

POL-D: _Ratingen_ A 3 - Autobahnkreuz Breitscheid - Auto fährt auf stehenden Pkw auf - 21-Jähriger wird tödlich verletzt - Lange Staus im Berufsverkehr

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war zum Unfallzeitpunkt ein 72 Jahre alter Mann aus Dinslaken mit seinem Opel auf dem linken Fahrstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Breitscheid fuhr er auf einen Renault Twingo auf. Dieser hatte aus bislang ungeklärter Ursache unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen gestanden. Unmittelbar danach wurde ein 21-jähriger Mann auf dem mittleren Fahrstreifen vom BMW-MINI eines nachfolgenden 48-jährigen Duisburgers erfasst. Der 21-Jährige aus Rumänien erlag später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Gesamtumstände deuten derzeit darauf hin, dass er zuvor am Steuer des Renault gesessen hatte. Der Fahrer des MINI erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 72-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Düsseldorfer Verkehrsunfallaufnahmeteam und der anschließenden Reinigungsarbeiten war die A3 in Fahrtrichtung Köln bis etwa 11:40 Uhr gesperrt. Im Berufsverkehr bildeten sich teilweise Staus von circa 20 Kilometern Länge. Die Ermittlungen dauern an.

