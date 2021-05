Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Buxtrup

Verkehrsunfall mit verletzter Münsteranerin

Coesfeld (ots)

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Münster befuhr am Freitag, 07.05.2021 gegen 12.55 Uhr, die K11 aus Richtung B525 und bog nach links auf die K11 in Fahrtrichtung Buldern ab. Dabei missachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 49-jährigen Borkeners, welcher die K11 in Fahrtrichtung K12 Nottuln befuhr.

Im Einmündungsbereich kollidierten beide Autos und es kam zum Unfall. Die Münsteranerin brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Borkener, und dessen Beifahrer (sein 15-jährige Sohn) blieben unverletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr abgestreut und der Einmündungsbereich phasenweise für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

