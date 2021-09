Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkenen mit zwei Promille am Autofahren gehindert (09.09.2021)

Konstanz (ots)

Ein 39-jähriger Mann wollte sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Tenbrinkstraße völlig betrunken hinter das Steuer eines Autos setzen und wurde schließlich von Polizeibeamten daran gehindert, loszufahren. Zuvor hatte sich telefonisch ein 20-jähriger Mann gemeldet, der angab, von dem 39-Jährigen in der Nähe eines Lokals bedroht worden zu sein. Dieser sei stark betrunken und wolle nun trotz seines Zustands und der Tatsache, dass er keine Fahrerlaubnis besitze, Auto fahren. Polizisten konnten den Mann nach einer Fahndung auf dem Fahrersitz eines Mercedes antreffen, sie führten einen Atemalkoholtest durch, der rund zwei Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Mann zur Anzeige gebracht.

