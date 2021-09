Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Stahringen, Landkreis Konstanz) - Fahrradfahrerin bei Sturz verletzt (09.09.2021)

Radolfzell am Bodensee / Stahringen, Landkreis Konstanz (ots)

Am Donnerstag gegen 13 Uhr hat sich eine Fahrradfahrerin in der Bodmaner Straße bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Die 64-Jährige fuhr mit einem Pedelec in Richtung Bodman. Über einen abgesenkten Bordstein wollte sie auf einen Radweg fahren und stürzte dabei. Rettungskräfte brachten die 64-Jährige in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell